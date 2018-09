Em casa, Bolsonaro agradece manifestações de apoio

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em casa após receber alta médica, o presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, agradeceu manifestações que recebeu neste sábado (29).

O candidato desembarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e seguiu de carro até sua casa, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Em São Paulo, ele esteve internado para se recuperar de um atentato a faca durante ato de rua em Juiz de Fora (MG), no começo do mês.

"Enfim em casa, perto de minha família no aconchego de nosso lar! Não há sensação melhor! Obrigado a todos pelas manifestações de carinho que pude ver no percurso de volta e em todo Brasil! Um forte abraço a todos!", escreveu o presidenciável do PSL no Twitter.