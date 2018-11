Em casa, Londrina perde, fica longe da série A e dá alívio ao CRB

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com um gol aos 30min do segundo tempo, o CRB venceu o Londrina na noite desta sexta-feira (16), no estádio do Café, e deu um passo importante na luta para se manter na série B do Campeonato Brasileiro.

Já o Londrina ficou um pouco mais longe do acesso à série A.

Com o triunfo, o time alagoano chegou a 45 pontos e saiu da zona de rebaixamento. Na próxima -e última- rodada, o CRB dependerá somente de si para não ser rebaixado.

Curiosamente, com a vitória, o CRB terminou ajudando seu rival alagoano, o CSA, que disputa com o Londrina uma das três vagas que ainda restam para o acesso à elite do futebol nacional -o Fortaleza, campeão da série B, já está com sua vaga garantida.

O Londrina se mantém com 55 pontos e está a 2 pontos do G4. Contudo, alguns dos seus adversários diretos na luta pelo acesso ainda entrarão em campo neste sábado (17).

Willians Santana foi o autor dos dois gols do time nordestino. Dagoberto marcou para o Londrina e se isolou, por enquanto, na artilharia do campeonato, com 17 gols.

ATLÉTICO-GO

Em jogo realizado mais cedo, o Atlético-GO venceu o São Bento por 1 a 0 no estádio Antônio Accioly. O autor do gol foi André Luis. Com a vitória, o time segue sonhando com o acesso à série A.

O clube está com 56 pontos, apenas um a menos do que o Goiás, que ocupa a quarta colocação. O problema é que vários dos seus adversários na luta por uma vaga na elite do futebol nacional ainda vão jogar neste sábado.