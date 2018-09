Em cinco anos, Pinhais registrou  403 tentativas de suicídio

Antonio Trajano

Realizado desde 2014, o Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a respeito desta realidade no Brasil e no mundo e suas formas de prevenção. Em Pinhais, a prevenção ao suicídio é tema debatido pelo Núcleo Municipal Intersetorial de Prevenção a Violência e Promoção da Cultura da Paz. No município, nos últimos cinco anos foram registrados 403 tentativas de suicídio, sendo 157 casos no ano de 2017.

Para este ano foram confeccionados materiais informativos para distribuição à população em geral e programadas rodas de conversa para debate do tema entre adolescentes, idosos, profissionais da saúde, do Conselho Tutelar, da educação, assistência social e esporte e lazer.

A cada 40 minutos, uma pessoa tira a própria vida no Brasil, somente em 2016 o país registrou 10.575, segundo o Ministério da Saúde. A pasta pretende diminuir as taxas de suicídios no país em 10% até 2020. O suicídio é um problema de saúde pública, que vive atualmente a situação do tabu e do aumento de suas vítimas.

É possível buscar ajuda nos serviços de saúde do município: CAPS e Unidades de Saúde. Em casos de emergência acionar SAMU (192), UPA, Pronto Socorro e Hospitais, além do CVV (188).