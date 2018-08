Em clima acirrado, PT de Pernambuco aprova candidatura de Marília Arraes

Folhapress

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A vereadora Marília Arraes (PT), que ainda tenta se viabilizar como candidata ao governo de Pernambuco, venceu a pré-convenção do partido realizada na noite desta quinta-feira (2).

Em clima bastante acirrado, a grande maioria dos 251 delegados presentes ao encontro decidiu pela candidatura da petista.

"Finalmente, depois de três adiamentos, tivemos a oportunidade de mostrar o que efetivamente a base do partido quer. Uma candidatura própria com condições políticas de fazer a defesa do ex-presidente Lula", declarou Marília.

Não houve contagem dos votos. O resultado foi decretado após os delegados favoráveis à candidatura levantarem os crachás.

A assessoria de imprensa de Marília Arraes informou que ela obteve 230 votos favoráveis, 20 contrários e uma abstenção.

O presidente do PT de Pernambuco, Bruno Ribeiro, comunicou que não houve contagem. "Mas, pelo contraste, ficou claro que ela tinha ampla maioria."

Nesta quarta-feira (1), a Executiva Nacional do partido decidiu retirar o nome da vereadora da disputa para apoiar a reeleição do governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB).

A estratégia nacional de sacrificar candidaturas estaduais tem como objetivo isolar politicamente o candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes.

Nesta sexta (3), o Diretório Nacional do PT vai apreciar o recurso impetrado contra a decisão da Executiva.

A expectativa é de que a resolução do comando da sigla, costurada pelo ex-presidente Lula, seja mantida.

Marília disse acreditar que a decisão desta quinta-feira vai influenciar a mudança de posição do PT.

"Sem dúvida, o resultado vai influenciar a opinião dos dirigentes. Vamos acompanhar amanhã para ver o que vai ser decidido", ressaltou.

Na aliança com o PSB, o senador Humberto Costa (PT) vai ocupar uma das vagas ao Senado na chapa pessebista.

A outra é do deputado federal Jarbas Vasconcelos (MDB), crítico ferrenho do PT e do ex-presidente Lula.

Ao chegar no encontro, Humberto Costa foi chamado de golpista pelos aliados de Marília. "Vocês acreditam que exista alguma coisa aprovada no PT que não tenha o apoio e o conhecimento de Lula?", retrucou o senador.

Em 2014, Paulo Câmara apoiou, no segundo turno, o senador Aécio Neves (PSDB) para a Presidência da República e também se posicionou de maneira favorável ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Após a vitória de Marília, Humberto Costa declarou que esperava o resultado, no entanto, acha difícil reverter a decisão da Executiva Nacional.