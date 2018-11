Em clima de comemoração, eleitores de Bolsonaro fecham avenida em frente ao condomínio do candidato

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A portaria do condomínio do candidato Jair Bolsonaro (PSL) virou palco de comemoração.

Logo após o encerramento da votação, eleitores do capitão fecharam a avenida Lúcio Costa com faixas e bandeiras em apoio ao candidato.

Pelo menos 300 simpatizantes cantavam o hino nacional e gritavam o nome de "Bolsonaro". Pouco antes das 17h30, uma boneco do ex presidente Lula com roupa de presidiário foi inflado no canteiro central da avenida.

Depois de votar na manhã de domingo (7), Bolsonaro passou o dia na sua casa no condomínio localizado em frente a praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Guardas municipais foram chamados para liberar o trânsito, que está confuso na orla por causa das comemorações.