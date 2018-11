Em clima natalino, Netflix apresenta filmes, séries e até reality shows

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A contagem regressiva para o Natal já começou: falta menos de um mês para a data especial. Quem quiser entrar no clima já pode assistir a uma seleção de produções que vão de romances água com açúcar a competições culinárias temáticas.

A Netflix incluiu em seu catálogo sete títulos natalinos neste mês e prevê divulgar mais cinco em dezembro —das 12 produções, 9 são originais da plataforma de vídeo. Lançado na última quinta (22), o filme "Crônicas de Natal" é o principal destaque dessa safra.

Com Kurt Russell como Papai Noel, o longa foi produzido por Chris Columbus e dirigido por Clay Kaytis, veteranos da filmografia infantojuvenil e que já estiveram à frente de sucessos como "Esqueceram de Mim" (1990) e "Angry Birds" (2016).

O filme, que tem dividido a opinião da crítica especializada, narra a aventura dos irmãos Kate e Teddy que, após causarem um acidente tentando filmar o lendário velhinho, se juntam a ele para salvar o Natal de milhões de crianças.

Outras produções recuperam fórmulas de enredos já consagradas em clássicos dos anos 1990. É o caso de "A Princesa e a Plebeia". Na trama, a atriz Vanessa Hudgens interpreta duas personagens, uma confeiteira e uma futura princesa, que se descobrem idênticas e resolvem experimentar uma a vida da outra.

Entre os próximos lançamentos, há, ainda, produções dedicadas ao público infantil, séries e reality shows, como "Mandou Bem - Natal e Ano Novo", cujos episódios mostrarão resultados desastrosos em desafios culinários inspirados nas ceias de fim de ano.

Já o filme "O Príncipe do Natal", lançado pela Netflix em 2017, ganha uma sequência na próxima sexta-feira (30). "O Príncipe do Natal: O Casamento Real" se passa um ano após os acontecimentos da trama inicial, que foi um dos destaques da seleção temática da plataforma naquele ano, mesmo sem nomes chamativos no elenco.

Segundo a Netflix, que não divulga dados totais de audiência nem o perfil de seus assinantes, 53 pessoas assistiram ao filme por 18 dias consecutivos. Na produção inicial, uma jornalista se disfarça de tutora entre a realeza para descobrir informações confidenciais sobre um príncipe prestes a se tornar rei. Em meio a mentiras, ela acaba se apaixonando por seu alvo.

A continuação narra os novos dilemas da personagem Amber, interpretada pela atriz neozelandesa Rose McIver, que reflete sobre seu novo status enquanto prepara seu casamento em meio a uma crise política.

O catálogo da Netflix, cuja assinatura começa a partir de R$ 19,90, também contempla filmes lançados anteriormente, como "O Grinch" (2000) e "O Natal dos Coopers" (2015).