Em comemoração aos seus 4 anos, Grilo Gringo Custom House realiza festa temática

A primeira custom house do Sul do Brasil comemora quatro anos com uma grande festa temática no dia 16 de junho, sábado, das 09 às 20h. A Grilo Gringo Custom House reúne em um só lugar diversos produtos e serviços relacionados a cultura custom. No local é possível encontrar a barbearia Grilo Gringo, a Cervejaria da Vila (bar de cervejas exclusivas e destilados), o MDP Tattoo (estúdio de tatuagem), a PFG Cutelaria (oficina de fabricação e cursos de facas) e a Grilo Gringo Pin-up Club, um nail bar com salão para unhas (manicure e pedicure) e maquiagem com um exclusivo drink bar.

A comemoração de quatro anos de Grilo Gringo terá duas horas de blues e rock’n’roll com Red Crown Trio (a partir das 14h), apresentação com o dueto Jornada Ancestral com músicas medievais tocadas na Gaita de Fole e Percussão dando também o clima para a apresentação de lutas de esgrima medieval com a Ordem Grifo de Fogo, presença da comunidade Steam Punk, Tenda de Tarot Terapêutico com Renata Toigo, flash especial de tattoo com temática da festa e outros desenhos, exposição de motos da Dream Machine by Sebastián e da Guaiba Motorcycles e food truck Smoking Pit com carnes defumadas. É importante observar que a Custom House é pet friendly e todos os cães e gatos (e outros animais de estimação) serão bem-vindos ao evento!

A festa de 4 anos da Grilo Gringo Custom House acontece no dia 16 de junho, sábado, das 09 às 20h, na Rua Fernando Amaro, 801, Alto da Rua XV, em Curitiba. Mais informações pelo telefone (41) 3044-0474 ou na página do evento: https://www.facebook.com/events/325297031336940.

Sobre a Grilo Gringo Custom House

Inaugurada em junho de 2014 a Grilo Gringo Custom House reúne em um só lugar diversos serviços e produtos relacionados a cultura custom. Os serviços de barbearia são carro-chefe da Grilo Gringo. A Custom House ainda reúne estúdio de tatuagem (MDP Tattoo e Skin Kustom Tattoo), bar de cervejas exclusivas e destilados (Cervejaria da Vila), a PFG Cutelaria e o Grilo Gringo Pin-up Club. O Grilo Gringo Pin-up Club é um nail bar, uma espécie de salão para unhas (manicure e pedicure) e maquiagem, junto a um exclusivo drink bar. Um ambiente aconchegante e pronto para receber as mulheres com produtos de qualidade e atendimento personalizado. A Grilo Gringo é a primeira Custom House do Sul do Brasil. Ao entrar na Grilo Gringo Custom House é como voltar no tempo. Um ambiente temático, todo caracterizado com paredes em madeira rústica, que lembra uma velha oficina. Na decoração do espaço, detalhes como a bancada do banheiro que leva um pneu de carro e a torneira que foi desenvolvida em cima de uma bomba de combustível. No salão principal, espelhos feitos com tampa de tambor, cadeiras de barbearia originais restauradas (das décadas de 20, 30 e 50) e uma pintura do artista Antônio Ariel Teixeira Filho.

Serviço:

Grilo Gringo Custom House comemora 4 anos

Quando? 16 de junho, sábado, das 09 às 20h

Local: Grilo Gringo Custom House (Rua Fernando Amaro, 801, Alto da Rua XV – Curitiba/PR)

Mais informações: (41) 3044-0474 ou https://www.facebook.com/grilogringo ou https://www.facebook.com/events/325297031336940.