Em confronto direto contra a zona de rebaixamento, Criciúma e CRB empatam em 3 a 3

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois candidatos diretos a entrar na zona de rebaixamento, o Criciúma e CRB ficaram no empate, pelo placar de 3 a 3, na partida realizada na tarde deste sábado (10), no estádio Heriberto Hülse, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O placar de seis gols na partida, no entanto, não ajudou as duas equipes de sair da posição incômoda da tabela. O Criciúma vai a 43 pontos e segue em 15º. O CRB, com 42, está logo abaixo do time de Santa Catarina.

Se o Paysandu vencer o seu jogo às 21h, deste sábado, vai a 40 pontos e se aproxima do Criciúma e CRB, mas continua na zona de rebaixamento.

Pelo Criciúma, os gols foram marcados por Sandro, Marion Freitas e Eduardo. O CRB fez o seu com Jacy (contra) e dois de Willians Santana.

Na 37ª fase da rodada da Série B, o Criciúma visita o Vila Nova, no Serra Dourado, às 19h30, no próximo sábado (17). O CRB encontra o Londrina, no estádio do Café, às 21h30, na sexta.

Em outro jogo da noite, o goleiro Tadeu foi o herói da partida do Oeste contra o Londrina e defendeu dois pênaltis de Dagoberto. A partida terminou em 0 a 0.

Com 55 pontos e em sexto na tabela, o Londrina perdeu a oportunidade de entrar no G-4 da Série B, já o Oeste briga para não cair na zona de rebaixamento. O time tem 45 pontos, na 14ª colocação.

O CSA também não conseguiu um bom resultado e terminou o seu jogo contra o Atlético-GO em 0 a 0.

Atualmente, com 59 pontos e na vice-liderança, o clube luta para se manter no G-4. Abaixo dele está o Goiás, com 57, Avaí, com 57, Ponte Preta, com 56, Londrina, com 55, e Vila Nova, com 55. A briga pelas primeiras posições está acirrada.

O CSA volta a campo no próximo sábado (17), quando recebe o Avaí, no estádio Rei Pelé, às 17h. O Atlético-GO, em oitavo no campeonato, com 53 pontos, enfrenta o São Bento, no estádio Antônio Accioly, às 20h30, na sexta.