Em confronto direto contra o rebaixamento, Vasco e Bahia se enfrentam em São Januário

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em situação complicada no Campeonato Brasileiro, o Vasco busca uma vitória diante o Bahia para deixar a zona de rebaixamento. A partida da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro vai acontecer nesta segunda-feira (24), na casa do time carioca, no estádio São Januário, às 20h.

A vida do técnico Alberto Valentim não está fácil, o treinador, que comandou o time em cinco jogos, depois da saída de Jorginho, ainda não venceu uma partida no campeonato, com quatro derrotas e um empate.

Contra o Bahia, Valentim vai ter a volta de Yago Pikachu, que cumpriu suspensão. O outro jogador que voltaria é o argentino Desábato, mas o jogador fraturou um dedo do pé direito e ficará até cinco semanas afastado. Bruno Silva também está lesionado.

Outra novidade é a volta de Ramon, que ficou afastado após lesões. O técnico Alberto Valentim escolheu o jogador para ser capitão na partida.

O Bahia que também não anda bem no campeonato, quer a vitória para não cair na zona de rebaixamento. Atualmente, o clube está na 15º colocação, com 29 pontos. O time já está há dois jogos sem vencer.

O técnico Enderson Moreira deve contar com o retorno dos atacantes Elber e Gilberto, que foram liberados pelo departamento médico do clube.

Neste domingo (23), o técnico fez o último treino no CT do clube com as portas fechadas para a imprensa e manteve o mistério das demais escalações contra o Vasco.

VASCO

Martin Silva; Lenon, Luiz Gustavo (Oswaldo Henríquez), Leandro Castan, Ramon; Bruno Silva, Willian Maranhão, Fabrício, Yago Pikachu (Andrey); Andrés Rios, Maxi López. T.: Alberto Valentim

BAHIA

Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Douglas Grolli, Lucas Fonseca, Léo; Gregore, Elton, Zé Rafael, Ramires; Elber, Gilberto. T.: Enderson Moreira

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 20h desta segunda-feira

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)