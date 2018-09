Em Curitiba, Marina diz que eleição não pode ser 'plebiscito entre a cruz e a espada'

Redação Bem Paraná

A candidata da Rede à Presidência da República, ex-ministra Marina Silva, disse hoje em campanha em Curitiba que a disputa eleitoral não pode ser um "plebiscito entre a cruz e a espada", em referência às candidaturas de Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). Ela afirmou ainda que sua candidatura é uma forma de combater a cultura do ódio.

"Nós estamos vivendo um momento delicado da política brasileira em que a cultura do ódio tem sido cada vez mais propagada, estimulada. A nossa campanha é a campanha para unir em torno do Brasil", disse a candidata. "Nós queremos um Brasil unido. A população brasileira nesse momento tem uma grande responsabilidade. De não permitir que transformem a eleição em um plebiscito entre a cruz e a espada: a cruz da corrupção e a espada do ódio e do preconceito", defendeu Marina.

"Nós temos a proposta para a educação. Educação é o que muda a vida das pessoas. Até os 19 anos todos os jovens com um diploma do ensino médio. De zero a três anos as crianças nas creches. Nós vamos criar mais de 2 milhões de vagas em creches. E as crianças em escola de contraturno, ou seja, educação de tempo integral. Sem educação nós não vamos a lugar nenhum", apontou a ex-ministra, que percorreu a feirinha do Largo da Ordem, no centro histórico, ao lado do candidato ao governo da Rede, Jorge Benardi, e Flávio Arns, candidato ao Senado. .

Marina rebateu ainda a crítica segundo a qual ela só aparece no cenário político em época de eleição. "É fake News. Existem pessoas que divulgam isso mesmo sabendo que é fake News. "Eu durante esses anos todos ajudei a criar um partido, dei quase 200 palestras. Falei diretamente com quase 200 mil pessoas. Visitei todos os estados do meu País. Me pronunciei sobre todos os temas que são importantes para o País. Isso faz parte de uma campanha de desconstrução que é feita. Foi assim que foi feita a campanha de 2014, a campanha da violência", defendeu-se.