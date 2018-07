Em Curitiba, Meirelles minimiza ‘racha’

O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato do MDB à Presidência da República, Henrique Meirelles, minimizou ontem, em visita a Curitiba, a posição contrária do senador e presidente do partido no Estado, Roberto Requião, à indicação de seu nome para disputar a sucessão do presidente Michel Temer pela legenda nas eleições deste ano. Requião tem dito que a candidatura de Meirelles seria um “suicídio” e critica fortemente a política econômica defendida pelo ex-ministro. Meirelles participou hoje de palestra na Associação Comercial do Paraná (ACP).

“Eu acho que é uma coisa absolutamente natural. O partido é o maior partido brasileiro em termos de presença. Tem presença no Brasil inteiro. É um partido que representa a própria diversidade brasileira e em consequência tem divergências de opiniões, o que é absolutamente normal e saudável”, alegou o ex-ministro. “O importante que a discussão seja livre, respeitosa. E no final o que importa é que prevaleça a maioria. Nós temos uma manifestação forte de apoio na grande maioria do partido”, afirmou Meirelles.

O ex-ministro garantiu que apesar da oposição de Requião e seu grupo, espera ter o apoio da maioria dos convencionais do partido no Estado. “No Paraná temos manifestações de apoio de parlamentares e convencionais do MDB. Mas estamos ainda iniciando um processo de conversa. Não temos ainda uma definição clara de exatamente quantos são os convencionais do Paraná que vão nos apoiar”, disse.