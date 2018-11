Em debate, candidatos ao Senado são cobrados por presidenciáveis que apoiam

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No primeiro bloco do debate entre candidatos ao Senado pelo estado de São Paulo, no qual eles fizeram perguntas entre si, Eduardo Suplicy (PT) e Major Olímpio (PSL) foram cobrados, na noite desta segunda-feira (1º), por propostas dos candidatos à Presidência que apoiam, Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL), respectivamente.

Suplicy foi questionado por Tripoli sobre a proposta de Haddad de "repactuar o pacto federativo e concentrar mais recursos na União".

Segundo o candidato tucano, São Paulo arrecada R$ 555 bilhões e recebe apenas R$ 30 bilhões em investimentos federativos. Suplicy, então, disse divergir dos valores apresentados e ressaltou que o estado recebe R$ 108 bilhões em investimentos, boa tarde deles relacionados a transferências do programa Bolsa Família.

Olímpio teve que responder sobre a relação tensa de Bolsonaro contra sindicatos, organizações que ele tem criticado e ao lado das quais o major já atuou. Segundo Olímpio, Bolsonaro não extinguirá sindicatos.

"O que ele tem falado o Bolsonaro é que existem sindicatos e sindicatos. Temos alguns mais comprometidos na defesa de direitos trabalhistas. E esses vamos defender sempre e a todo custo. No Senado, vamos prosseguir na defesa dos direitos dos trabalhadores."