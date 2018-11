Em debate no DF, candidatos direcionam ataques a Ibaneis

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líder nas pesquisas de intenção de voto para o governo do Distrito Federal, Ibaneis (MDB) foi o alvo preferencial dos ataques disparados pelos candidatos que participaram do debate promovido pela TV Globo nesta terça-feira (2).

Já no primeiro bloco, o candidato do PT, Júlio Miragaya, chamou o emedebista de "Enganeis" ao criticar proposta de isenção tributária para a criação de 100 mil empregos no Distrito Federal.

Alberto Fraga (DEM) questionou o fato de o escritório de advocacia de Ibaneis ter recursos a receber do governo do DF. Em seguida, o emedebista respondeu que vai abrir mão desse dinheiro, que, segundo ele, será aplicado em melhorias na educação.

Críticas também foram direcionadas à campanha de Ibaneis, que é o mais rico na disputa, com patrimônio de R$ 94 milhões.

Fátima Sousa (PSol) afirmou que o emedebista está "comprando voto, comprando partido". Fraga, por sua vez, disse que a novidade da campanha é o elevado patrimônio do candidato.

"Você está comprando tudo. Eu espero que você não consiga comprar o voto", disse.

Os candidatos fizeram referência a uma afirmação de campanha do candidato do MDB na qual disse a eleitores que, caso eleito, vai reconstruir com o próprio dinheiro residências demolidas pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal.

Em resposta, Ibaneis negou irregularidades e afirmou que Fraga deveria se preocupar em se defender, e não em atacar.

"Por onde você passou, você deixou um rastro de corrupção", afirmou. "Eu não comprei partido algum. Denúncia vazia não leva a lugar nenhum. Eu não vi nenhuma representação de que eu tenha comprado voto algum".

No debate, a segunda colocada nas pesquisas, Eliana Pedrosa (Pros), não respondeu ao ser questionada sobre qual candidato à Presidência apoiará. Disse fazer parte do grupo dos indecisos. O Pros compõe coligação de Fernando Haddad (PT).