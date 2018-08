Em debate paralelo, Haddad vai contracenar com imagens de Lula

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vice do PT na disputa à Presidência e potencial titular da chapa, o ex-prefeito Fernando Haddad vai contracenar com imagens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um debate que o partido organizará paralelamente ao que a TV Bandeirantes levará ao ar na noite desta quinta-feira (9).

Além de Haddad, a futura vice da chapa, a deputada Manuela D'Ávila (PC do B-RS), a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), e o coordenador da campanha petista, Sérgio Gabrielli, participarão do debate, que será exibido pela página oficial de Lula.

O partido exibirá imagens do ex-presidente e o quarteto comentará suas afirmações, além das declarações dos presidenciáveis.

Incentivado por petistas, Haddad chegou a avaliar a possibilidade de ir ao estúdio da Bandeirantes, valendo-se de uma credencial reservada ao PT.

A ideia era assistir ao primeiro bloco do debate e deixar a emissora após criticar a exclusão de Lula, que não estará presente por estar preso em Curitiba desde abril. Os defensores dessa estratégia alegam que não haveria como rivalizar com a audiência do debate da Bandeirantes.

Prevaleceu, no entanto, o temor que Haddad passasse despercebido pela emissora. Além disso, uma ala minoritária do PT argumenta que a presença de Haddad seria legitimar um debate que Lula não integra.

DEBATE NA TV

Candidatos à Presidência da República participarão às 22h do primeiro debate televisivo das eleições de 2018. O programa será realizado pela Bandeirantes e mediado pelo jornalista Ricardo Boechat.

A emissora confirmou a participação de oito candidatos, todos de coligações com no mínimo cinco congressistas, obrigados a serem convidados pela lei eleitoral. Ao todo, são 13 nomes na disputa.

Estarão presentes Álvaro Dias (Podemos), Cabo Daciolo (Patriota), Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB), Jair Bolsonaro (PSL) e Marina Silva (Rede).