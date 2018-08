Em dia com youtuber, Bienal do Livro recebe 18 mil alunos de escolas paulistanas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Faltam só alguns minutos", vibravam Heloisa Cartone, 10, e Maria Clara Della Crocce, 11. Amigas, elas são fãs do youtuber RezendeEvil, que participou de um bate-papo nesta terça (7) na Arena Cultural, espaço da palestras da Bienal Internacional do Livro.

Alunas do colégio Sesi, as duas contaram que foram a passeio com a escola para o evento literário, que acontece até o próximo domingo (12) no Anhembi.

A organização do evento estima que nesta terça estiveram presentes 286 escolas, somando mais de 18 mil alunos. No quarto dia do evento, as filas eram tranquilas apesar do local visivelmente cheio de muitas crianças e adolescentes.

Assim que o youtuber entrou no espaço do evento literário, a tranquilidade deu lugar a gritaria e berros estridentes.

RezendeEvil é o nome artístico de Pedro Afonso Rezende. Ele é febre entre as crianças e adolescentes e lotou o espaço de debates, que comporta 400 pessoas -os que não conseguiram entrar se aglomeraram nos cercados do espaço.

Com 3,7 milhões de seguidores no Instagram e mais de 18 milhões de inscritos no canal do Youtube, ele lançou neste ano o livro "Muito Prazer, Rezendeevil", uma obra autobiográfica.

O lançamento é curioso, porque Rezende era um dos poucos youtubers a não fazer sucesso com um trabalho sobre a própria vida. Mas mudou o perfil de seu canal.

Aos 21 anos, Rezende conta que "já viveu muitas coisas. Como a vez que morei na Itália sozinho aos 16 anos".

Este não é o seu primeiro livro. Em 2015, ele lançou "Dois mundos, um herói". Em 2016, Rezende foram publicado dois títulos: "De Volta ao Jogo" e "Jogada Final", todos pela Editora Suma, selo da Companhia das Letras.

Há sete anos, o youtuber começou com um canal voltado para jogos, como o Minecraft, que permite a construção usando blocos, material pelo qual o ambiente online do game é feito.

Na Bienal, afirmou que, após uma queda no interesse por vídeos sobre games, ele resolveu tratar de outros temas -por isso, passou a mostrar seu dia a dia, viagens e momentos com amigos. "Do ano passado para cá, quase dobrou o número de inscritos no meu canal", disse. Além disso, afirma ter diversificado o seu público-alvo com a mudança.

O frenesi pela presença do rockstar da internet era tanto que as crianças não pareciam prestar atenção ao bate-papo e se importavam mais em subir nas poltronas -contra as recomendações dos bombeiros do local- a fim de alcançar um melhor ângulo para fotos.

As amigas Maria Clara e Heloisa contam que se entreter com o fato de o youtuber falar de assuntos que "as crianças gostam, tipo amoeba [massinha em forma gelatinosa]".

"Ele fez outro sobre os cachorros dele e faz umas trollagens também", dizem.

Se elas tivessem que colocar os youtubers em uma escala, as amigas preferem a Kéfera aos youtubers homens, como Christian Figueiredo e o próprio RezendeEvil. Mas, não gostam do Felipe Neto porque "ele fala muito palavrão, né?".