Em dia de alívio, Bolsas sobem e dólar recua

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma sequência de pregões negativos, o mercado externo teve dia de alívio e colocou a maioria das Bolsas mundiais de volta no terreno positivo. O mesmo ocorreu no Brasil, que registrou alta de mais de 1% no Ibovespa e queda equivalente no dólar.

A moeda americana encerrou o dia em baixa de 1,17%, cotada a R$ 3,704. Com a baixa, o real foi a segunda divisa emergente (de uma cesta de 24) que mais ganhou força ante o dólar, atrás apenas da lira turca.

"À espera do segundo turno, o dólar vinha oscilando entre R$ 3,68 e R$ 3,72 e, hoje, voltou para esses níveis, depois de ter fugido na véspera com a forte aversão ao risco global. Voltou ao normal", disse o gerente de câmbio da corretora Ourominas, Mauriciano Cavalcante.

O Banco Central vendeu 7.700 contratos de swap cambial tradicional, equivalentes à venda futura de dólares. Dessa forma, rolou US$ 6,93 bilhões do total de US$ 8,027 bilhões que vence em novembro.

A Bolsa brasileira avançou 1,22%, para 84.083 pontos, após dois pregões de queda.

Os destaques do dia foram as ações da Petrobras, com ganhos acima de 2%, e papéis do setor bancário.

A recuperação local veio em linha com o exterior: as principais Bolsas americanas e europeias avançaram nesta quinta, a maioria delas mais de 1%, após perdas expressivas nos últimos dias.

O mercado financeiro exibia tensão com os riscos de menor crescimento econômico, reflexo da desaceleração chinesa, além dos debates sobre o ritmo de aumento da taxa de juros dos EUA.

Nesta quinta, o vice-presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA), Richard Clarida, disse que apoiará algumas altas adicionais da taxa de juros do país como a melhor forma de preservar a atual recuperação dos Estados Unidos ao mesmo tempo que se protege de qualquer salto na inflação.

A incerteza sobre o ritmo de alta dos juros americanos tem sido um dos fatores a trazer instabilidade ao mercado financeiro.

No cenário doméstico, investidores aguardavam a divulgação de pesquisa Datafolha. Após o fechamento do mercado, o levantamento mostrou que diminuiu em seis pontos a distância entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).

Bolsonaro aparece com 56% dos votos válidos, ante 44% para Haddad.

O otimismo do mercado financeiro local vinha sendo atribuído à ampla vantagem do capitão reformado do Exército sobre o petista.

A agenda liberal de Paulo Guedes, guru econômico de Bolsonaro, é vista com bons olhos pelo mercado.

AMBEV

As ações da Ambev recuaram mais de 5% nesta quinta, reflexo da insatisfação de investidores com o balanço do terceiro trimestre.

Os papéis recuaram 5,60%, para R$ 15, a maior queda percentual do Ibovespa.

O lucro líquido da Ambev recuou 10% no terceiro trimestre, em comparação com igual período de 2017, para R$ 3,2 bilhões. A receita líquida somou R$ 11,1 bilhões, crescimento de 5,8%.

A alta ocorreu apesar da queda de 2,4% no volume de bebida vendida.

Em relatório a clientes, o BTG Pactual afirmou que os volumes de cerveja vendidos desapontaram devido a uma grande perda de participação de mercado causada pelo aumento de preços.

As vendas de cerveja [da Ambev] no Brasil caíram 3% em volume, apesar de a Heineken ter crescido dois dígitos no mesmo período, destacou o Banco UBS. Essa queda de volume, afirmou o banco, veio após alta de 5% nos preços das bebidas.