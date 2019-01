Em dia de estreias, Fluminense atropela Americano e conquista 1ª vitória no ano

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense não teve dificuldades para golear o Americano por 4 a 0 nesta quinta-feira (24), no estádio Elcyr Resende, em Saquarema, pela segunda rodada da Taça Guanabara. Everaldo, Yony González (2) e Matheus Ferraz marcaram os gols do Tricolor, que contou com as estreias de Bruno Silva, Ezequiel, Matheus Gonçalves, Caio Henrique e o colombiano autor de dois gols.

Com a vitória, o Fluminense chega aos quatro pontos e pula para a vice-liderança do Grupo B. O Tricolor volta a campo no domingo, quando receberá a Portuguesa, no Maracanã.

Reforço do Fluminense, Yony González assumiu a titularidade logo após ser registrado na Federação do Rio. E na primeira oportunidade que teve para finalizar, o colombiano acertou a trave direita do goleiro do Americano. O lance animou a torcida presente em Saquarema, cidade da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

O primeiro gol do Fluminense saiu no trecho final do primeiro tempo. Aos 39min, Daniel arrancou pela direita e tocou para Luciano. O atacante deu bela assistência para Everaldo finalizar com categoria e abrir o placar: 1 a 0.

O gol do Fluminense foi apenas um dos problemas para o Americano. É que no mesmo lance em que Everaldo marcou, o zagueiro Admilton deslocou o ombro esquerdo e sofreu até o médico do clube recolocar no devido lugar. Menos mal que ele se levantou e seguiu em campo.

Melhor em campo, o Fluminense não teve dificuldade para chegar ao segundo gol já na etapa final. Aos 17min, Everaldo tocou para Yony González dentro da área. O colombiano se ajeitou e de bico mandou para o fundo das redes em lance inusitado. O que importa é a bola na rede: 2 a 0.

Dois minutos depois, mais um gol. Em falta na intermediária, Daniel cobrou na medida para Matheus Ferraz subir mais que a zaga do Americano e mandar para o fundo das redes. Com três de vantagem, a vitória estava garantida e deu tranquilidade ao time.

A fulminante estreia de Yony González foi coroada com o segundo gol do colombiano. Ele recebeu passe de Daniel e só teve o trabalho de deslocar o goleiro do Americano para fazer o quarto do Fluminense.

AMERICANO

Luis Henrique; Léo Rosa, Admilton, Gabriel, Rafinha; Abuda, Vandinho, Marquinhos (Paulo Vitor), Neto (Dedé), Gustavo (Espinho); Romário. T.: Josué Teixeira.

FLUMINENSE

Rodolfo; Ezequiel, Ibañez (Nathan), Matheus Ferraz, Mascarenhas; Airton, Bruno Silva (Caio Henrique), Daniel; Luciano, Yony González (Matheus Gonçalves), Everaldo. T.: Fernando Diniz

Estádio: Elcyr Resende, em Bacaxá (RJ)

Juiz: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Cartões amarelo: Abuda (Americano); Airton, Luciano e Yony González (Fluminense)

Gols: Everaldo, aos 39min do primeiro tempo; Yony González, aos 17min, Matheus Ferraz aos 19min, e Yony González, aos 39min do segundo tempo