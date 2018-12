Em dia de final, Atlético divulga vídeo em que provoca rivais. Veja o vídeo

Redação Bem Paraná

No mesmo dia em que disputaria o primeiro jogo das finais da Copa Sul-Americana, contra o Junior de Barranquilla, o Atlético causou polêmica nas redes sociais. Nesta quarta-feira (5), o clube publicou um vídeo em que provoca Corinthians, Flamengo, São Paulo e Grêmio.

“Bando de loucos. Tem gente que acha que isso é gritar um jogo inteiro. Para a gente, é peitar a maior rede de TV do País. Nação é torcer com quem gosta, sem medo. Soberano é ser dono da própria casa, sem dever nada para ninguém. Imortal, para a gente, é pensar no futuro, no legado que vai deixar. No futebol é assim. Pode querer ser qualquer coisa, mas só a gente é o Furacão”, diz o texto. A referência a “bando de loucos” é o Corinthians; nação, o Flamengo; soberano, o São Paulo; Imortal, o Grêmio.

Nas redes sociais, torcedores – do Atlético, inclusive – se manifestaram, chamando o clube de arrogante e antipático, principalmente num momento em que representa o Brasil em uma decisão no exterior. “Ao invés de proporcionar a convivência em harmonia de diferentes torcidas na Baixada, a regra de não separação espantou as torcidas dos clubes adversários de nosso estádio”, escreveu um torcedor do Atlético. “Lamentável vídeo! Pensamento de time pequeno! Ao invés de gerar simpatia dos torcedores dos outros times, conseguiram antipatia”, escreveu um torcedor gremista. “Perderam uma grande chance de ganhar mais torcedores nessa final da Sula. Poderiam inflamar a torcida deles de inúmeras outras maneiras, sem cutucar as demais, até porque nem tem comparação: cada torcida tem o seu próprio valor”, disse um torcedor do São Paulo. “Tiro no pé, hein? Zoar SP, Flamengo, Grêmio e Corinthians, que são MUITO maiores que o próprio Atlético, é bobeira”, falou um torcedor do Flamengo. “Hoje #somostodosbarranquilleros!”, escreveu outro flamenguista.

Até mesmo o Corinthians se manifestou, através do perfil oficial no Twitter. “Parabéns, perdeu vários torcedores que estavam torcendo para o Atlético-PR nessa final da Sul-americana em um único vídeo”.