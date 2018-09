Em direito de resposta, campanha de Skaf diz que Doria mente

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do MDB ao governo de São Paulo, Paulo Skaf, teve direito de resposta concedido pela Justiça Eleitoral após o programa de rádio de João Doria (PSDB) citar reportagem que dizia que o filho do emedebista havia sido beneficiado por Michel Temer (MDB).

"Isso é mentira e uma falta de respeito com a família de Skaf. Com família não se brinca. O que houve foi uma autorização para captação de recursos privados e não um favorecimento de pai para filho, como mente João Doria", diz trecho da resposta veiculada no programa do tucano nesta quarta-feira (19).

A campanha ainda acusa o tucano de tentar enganar e confundir o eleitor.