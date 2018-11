Em disputas opostas, Flamengo e Botafogo fazem clássico no Engenhão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo tem uma de suas últimas chances para seguir na briga pelo título brasileiro. O time rubro-negro enfrenta o Botafogo neste sábado, às 19h, no Engenhão, e precisa voltar a ganhar após duas rodadas em "jejum".

Com os empates diante de Palmeiras e São Paulo, o Flamengo ficou para trás e está a seis pontos da ponta do Brasileiro. Embora esteja invicto há nove rodadas -cinco triunfos e quatro empates-, a situação não é tão tranquila, pois precisará torcer por tropeços do líder Palmeiras para sonhar com o troféu.

Não há muito o que mudar na escalação do Flamengo para essa partida. O meio-campista Diego continua como opção entre os reservas, e Willian Arão será mantido entre os titulares pelo técnico Dorival Júnior. Marlos Moreno está de volta após cumprir suspensão, mas ficará no banco.

O Botafogo vive uma situação oposta. O time alvinegro está na luta contra o rebaixamento e espera a força de seu torcedor para ajudar a conquistar mais uma vitória. No fim de semana passado, atuando também no Engenhão, a equipe de Zé Ricardo derrotou o Corinthians por 1 a 0.

Antes desse resultado, o Botafogo vinha de uma sequência de cinco partidas sem vitória. A equipe alvinegra começa a 33ª rodada em 14º lugar, com 38 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento. Se não ganhar, pode ver os concorrentes se aproximarem para os cinco jogos finais.

BOTAFOGO

Gatito Fernández; Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello, Gilson; Matheus Fernandes, Rodrigo Lindoso, Leo Valencia; Erik, Brenner, Luiz Fernando. T.: Zé Ricardo

FLAMENGO

César; Pará, Léo Duarte, Réver, Renê; Cuéllar, Willian Arão, Lucas Paquetá, Éverton Ribeiro; Vitinho, Uribe. T.: Dorival Júnior

Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro

Horário: 19h deste sábado

Juiz: Braulio da Silva Machado (SC)