Em dois anos, Receita apreendeu 4,7 toneladas de cocaína no Porto

Da Redação Bem Paraná

A Receita Federal no Porto de Paranaguá fez mais uma grande apreensão de cocaína. Foi no sábado passado, quando, com ajuda de um cão farejador foram encotnrados 350 quilos da droga. Esta foi a quinta apreensão do ano, totalizando 3.312 kg de cocaína apenas em 2018, mas desde maio de 2016 já foram 4.740 quilos da droga apreendida no Porto. O carregamento foi encontrado em meio a uma carga de madeira que teria como destino o Porto de Valência na Espanha. A técnica empregada pelos criminosos foi o RIP ON/ RIP OFF, quando a droga é coloca no contêiner sem o conhecimento do proprietário da carga a ser exportada. Ninguém foi preso.