Em entrevista a argentinos, filho de Bolsonaro diz que Bombonera "cheira mal"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Filho de Jair Bolsonaro e eleito deputado federal com votação recorde, Eduardo Bolsonaro (PSL) fez um comentário sobre o estádio do Boca Juniors nesta terça-feira (30). Em aparente tom de brincadeira e às gargalhadas, ele disse que a Bombonera "cheira mal".

"Sou do Botafogo, mas também torço pelo Palmeiras. Eu não gosto muito do Boca, da Bombonera. Cheira mal", disse Eduardo Bolsonaro à rádio MDZ. Logo em seguida, deu risada da própria frase.

O autor da entrevista respondeu que essa pode ter sido a "primeira declaração polêmica de um Bolsonaro para a Argentina, o cheiro ruim da Bombonera", mas o deputado eleito minimizou a questão prontamente: "Não, não."

Vale lembrar que o atual presidente da Argentina, Mauricio Macri, é torcedor declarado do Boca Juniors e foi presidente do clube entre 1995 e 2007. Na mesma entrevista à rádio MDZ, Eduardo Bolsonaro fez elogios ao político argentino.

"Eu gostei de quando Macri falou de reduzir o Estado, porque a Argentina vinha de uma crise que exigia medidas impopulares. Tenho muito interesse de que o Brasil se aproxime da Argentina. Vejo Macri com bons olhos", afirmou o filho do próximo presidente brasileiro.

A frase sobre a Bombonera já repercute até na imprensa europeia. O Mundo Deportivo, de Barcelona, publicou que a família Bolsonaro "diz o que passa pela cabeça sem pensar nas possíveis consequências". Jornais argentinos foram os primeiros a comentar.

O La Nación trata Eduardo Bolsonaro como "fanático pelo Palmeiras", time que enfrentará o Boca nesta quarta, às 21h45, em São Paulo, pela Copa Libertadores. O time alviverde perdeu o jogo de ida, na Bombonera, por 2 a 0.

O portal Minutouno foi outro a escrever uma nota sobre a declaração, destacando que Eduardo Bolsonaro parece estar "em sintonia com a honestidade brutal de seu pai, o presidente eleito do Brasil".

Ao reproduzir a frase, o Twitter do TyC Sports, canal esportivo da Argentina, criou um debate na rede social. Torcedores do Boca insinuaram que o "cheiro" citado por Eduardo seria "dos brasileiros que visitam a equipe", mas rivais do clube xeneize deram razão ao deputado.