Em estádio vazio, Coritiba sofre derrota histórica para o Londrina

Silvio Rauth Filho

O Coritiba perdeu por 1 a 0 para o Londrina, nessa sexta-feira (dia 14) à noite, no Couto Pereira, pela 27ª rodada da Série B. Com o resultado, o time da capital ficou em 10º lugar, com 36 pontos, e foi ultrapassado pela equipe do Interior, que agora está na 9ª colocação, com os mesmos 36 pontos, mas à frente no primeiro critério de desempate (número de vitórias). Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

O Couto Pereira tinha a aparência de um estádio “vazio”. Recebeu apenas 3.956 pagantes. Foi o pior público do time na Série B de 2018. No Paranaense, o clube registrou duas bilheterias inferiores (3.469 e 2.234 pagantes)

A derrota foi histórica. A última vitória do Londrina sobre o Coxa em Curitiba havia ocorrido em julho de 1994. Depois daquele confronto, foram mais 15 vitórias do time alviverde e três empates em jogos na capital.

Nos minutos finais, a torcida passou a protestar contra a situação do time. O principal alvo de vaias foi o presidente do clube, Samir Namur.

Thiago Lopes lamenta lance - Foto: Geraldo Bubniak

FASES

O Londrina tem uma das quatro melhores campanhas do returno. O Coxa tem uma das cinco piores.

TÉCNICO

Tcheco completou sete jogos desde que assumiu o comando do Coritiba, em agosto. Agora ele soma duas vitórias, um empate e quatro derrotas.

ESCALAÇÃO DO CORITIBA

Os desfalques no Coritiba eram Rafael Lima e Vinícius Kiss, suspensão. Eles foram substituídos por Alex Alves e Leandro Lima. Guilherme Parede voltou ao time após suspensão, entrando no lugar de Guilherme. Além dessas três mudanças, o técnico Tcheco modificou outras seis posições na equipe. Ou seja, só dois titulares permaneceram: o goleiro Wilson e o zagueiro Thalisson Kelven.

Tcheco vinha usando o esquema tático 4-1-4-1 nas partidas anteriores, mas adotou o 4-2-3-1 dessa vez. A linha de três tinha Parede (direita), Iago Dias (esquerda) e Thiago Lopes (centro).

ESCALAÇÃO DO LONDRINA

O Londrina não tinha Paulinho Moccelin, Luizão e Carlos Henrique. O time também usou o 4-2-3-1, com Dagoberto de centroavante. A linha de três tinha Felipe Marques (esquerda), Thiago Ribeiro (centro) e Higor Leite (direita).

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo teve o Coritiba afoito e nervoso. Os jogadores demonstravam garra e tentavam resolver em jogadas individuais, já que havia pouca organização coletiva. O time da casa levou perigo em três lances. Já o Londrina teve sete boas jogadas e marcou o gol, aos 46 minutos. A jogada começou com Dagoberto e terminou com finalização de Lucas Costa. A equipe do Interior apresentou mais organização defensiva e mais qualidade na troca de passes.

ALTERAÇÃO

Aos 10 minutos, duas substituições. Saiu Iago Dias e entrou o ponta Guilherme. Saiu o volante Escobar e entrou o meia Jean Carlos. Com isso, o Coxa mudou do 4-2-3-1 para o 4-1-4-1. Thiago Lopes e Jean Carlos eram os meias pelo centro. Parede e Guilherme ficaram como extremos, na linha de quatro do meio-campo.

SEGUNDO TEMPO

O Londrina voltou melhor para o segundo tempo e seguiu criando jogadas ofensivas com boas trocas de passes. Aos 20, o meia Thiago Lopes saiu e entrou o ponta Nathan. O Coxa avançou e passou a incomodar, mas com pouca precisão no ataque. Aos 27, saiu Dagoberto e entrou o volante Germano. O time do Interior recuou demais e tomou pressão. O Coritiba, porém, seguiu errando demais nos momentos decisivos e levou pouco perigo ao goleiro Vagner.

ESTATÍSTICAS

Em 90 minutos, o Coritiba somou 8 finalizações (2 certas), 60% de posse de bola, 90% de eficiência nos passes e 3 escanteios. O Londrina arrematou 12 vezes (5 certas) e teve 40% de posse de bola, 90% de eficiência nos passes e 3 escanteios. Os dados são do FootStats.

CORITIBA 0 x 1 LONDRINA

Coritiba: Wilson; Leandro Silva, Thalisson Kelven, Alex Alves e Julio Rusch; Escobar (Jean Carlos) e Uillian Correia; Iago Dias (Guilherme), Thiago Lopes (Nathan) e Guilherme Parede; Alecsandro. Técnico: Tcheco

Londrina: Vagner; Lucas Ramon, Dirceu, Lucas Costa e Sávio; João Paulo e Jardel; Higor Leite (Paulo Henrique), Thiago Ribeiro (Jô) e Felipe Marques; Dagoberto (Germano). Técnico: Roberto Fonseca

Gol: Lucas Costa (46-1º)

Cartões amarelos: João Paulo, Vagner (L). Leandro Silva, Julio Rusch (C).

Árbitro: Claudio Francisco Lima e Silva (SE)

Público: 3.956 pagantes (4.204 total)

Local: Estádio Couto Pereira

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

1 – Higor Leite recebe na área, gira e chuta cruzado. Wilson salva no susto.

14 – Contra-ataque. Três do Coxa contra dois. Parede erra o passe e desperdiça.

16 – Alecsandro invade a área e rola para Parede, que chuta. O goleiro salva.

26 – Felipe Marques cruza. João Paulo cabeceia. Wilson defende e lança. Parede recebe na ponta e cruza. Iago Dias recebe livre, mas o goleiro sai bem e fecha o ângulo. Iago chuta para fora.

44 – Falta. Dagoberto lança para a área. Dirceu chuta sobre o gol.

45 – Thiago Ribeiro cruza rasteiro. Dagoberto recebe na área e chuta. Wilson espalma.

46 – Gol do Londrina. Dagoberto toca para Sávio, na área. Ele cruza rasteiro e Lucas Costa completa na pequena área.

Segundo tempo

4 – Boa troca de passes do Londrina. Higor Leite toca para Dagoberto, na área. Ele erra o domínio e perde grande chance.

7 – Felipe Marques chuta de fora da área. Wilson espalma.

9 – Escobar chuta de fora da área. Vagner espalma.

17 – Dagoberto passa por Rusch, invade a área e chuta cruzado. Wilson segura.

19 – Alecsandro ajeita para Parede, na meia-lua. Ele chuta e Vagner faz grande defesa.

27 – Lançamento nas costas da defesa. Jô recebe na área e chuta cruzado. A bola vai para fora.