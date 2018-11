Em Goiás, candidato do MDB ao governo ainda acredita em segundo turno

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do MDB ao governo de Goiás, o deputado federal Daniel Vilela disse acreditar que vai para o segundo turno da disputa com o senador Ronaldo Caiado (DEM), ao votar neste domingo (7), em Goiânia.

De acordo com última pesquisa Ibope divulgada neste sábado (6), Caiado aparece com 56% das intenções de votos válidos, enquanto Vilela atinge 17%. Vilela foi votar acompanhado do pai, o ex-governador Maguito Vilela, e de seu vice, Heuler Cruvinel (PP).

O candidato do MDB disse que está otimista com o resultado das urnas.

"Vivemos uma eleição onde a emoção prevaleceu sobre a razão", afirmou.

A candidata do PT ao governo, Kátia Maria, votou, às 10h10, em Senador Canedo. De acordo com o Ibope, ela tem 7% das intenções de votos válidos.