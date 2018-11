Em jejum de gols, Fluminense vive decisão contra o Bahia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com sérios problemas no setor ofensivo, o Fluminense enfrenta o Bahia nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), na Fonte Nova. O time carioca está há 492 minutos sem fazer gol, o que provocou um declínio no Campeonato Brasileiro.

O último gol marcado pelo Fluminense foi na Copa Sul-Americana, no dia 31 de outubro, contra o Nacional, em Montevidéu (URU). Se levar em conta apenas os jogos do Brasileirão, o tricolor não vai às redes desde a vitória sobre o Atlético-MG, em 21 de outubro.

“A utilização de jogadores variados é buscando uma solução. O Cabezas tem treinando bem, o Matheus Alessandro fez bons treinamentos. Estamos tentando criar surpresas e situações novas para tentarmos achar o caminho do gol”, afirmou o técnico Marcelo Oliveira, preocupado com a “seca” de gols.

Desde o triunfo sobre o Atlético, foram três derrotas e dois empates, com sete gols sofridos, que derrubaram o Fluminense na tabela de classificação. Com 42 pontos, a equipe de Marcelo Oliveira corre risco de rebaixamento e precisa somar pontos para não permitir que seus adversários passem a incomodá-la mais de perto.

Para essa partida, o desfalque é o volante Richard, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo no empate sem gols com o Ceará. Airton, que poderia ser seu substituto, também não poderá atuar por contusão.

O Bahia vem de uma derrota para o Atlético-MG, mas já não corre mais risco de degola. A equipe de Enderson Moreira soma 44 pontos e está mais preocupada em se segurar na zona da Copa Sul-Americana.

BAHIA

Douglas; Bruno, Douglas Groli, Lucas Fonseca, Léo; Gregore, Nilton, Élber, Ramires, Zé Rafael; Edigar Junio. T.: Enderson Moreira

FLUMINENSE

Júlio César; Léo (Igor Julião), Gum, Digão, Ayrton Lucas; Jadson, Dodi, Sornoza; Cabezas, Luciano, Everaldo. T.: Marcelo Oliveira

Estádio: Fonte Nova, em Salvador (BA)

Horário: 21h desta quinta

Juiz: Flávio Rodrigues de Souza (SP)