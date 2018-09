Em jogo morno, Cruzeiro e Atlético-MG empatam sem gols

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Cruzeiro e Atlético-MG não saíram do 0 a 0 neste domingo (16) no Mineirão, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico foi morno, com poucas chances de gol para as duas equipes. Nas raras chances ofensivas, ambos goleiros foram bem.

O Atlético iniciou a partida melhor, pressionando o rival celeste, e exigiu duas boas defesas de Rafael na primeira etapa, em lances de Luan e Cazares. O Cruzeiro poupou até Fábio do duelo, já que prioriza a Taça Libertadores —na quarta (19), encara o Boca Juniors, na Argentina, pela ida das quartas de final.

Na segunda etapa, o Cruzeiro foi quem apareceu mais no ataque —e coube ao goleiro atleticano corresponder. Aos 3min, Victor evitou gol de Marcelo Hermes e, já perto do final do jogo, defendeu finalização à queima-roupa de Murilo.

Com o resultado, o Atlético caiu para a sexta colocação do torneio, com 42 pontos. O Cruzeiro, por sua vez, permanece na sétima posição, com 34.

Enquanto os cruzeirenses se preparam para a Libertadores, os atleticanos aguardam o próximo final de semana para voltar a campo. O time alvinegro visitará o Flamengo no Maracanã, no domingo (23). No mesmo dia, o Cruzeiro receberá o Santos no Mineirão.

CRUZEIRO

Rafael; Ezequiel, Manoel, Murilo e Marcelo Hermes; Lucas Romero, Ariel Cabral e Bruno Silva; Mancuello (Rafael Sóbis), David (Thiago Neves) e Raniel (Sassá). T.: Mano Menezes

ATLÉTICO-MG

Victor; Emerson, Leonardo Silva, Maidana e Fábio Santos; Adilson (Matheus Galdezani) e Elias; Cazares, Luan (Edinho) e Chará (David Terans); Ricardo Oliveira. T.: Thiago Larghi

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Público: 21.795 pagantes/24.999 presentes

Renda: R$1.034.712,00.

Juiz: Rafael Traci (PR)

Cartões amarelos: Lucas Romero, Ariel Cabral, Ezequiel (CRU), Adilson (CAM)