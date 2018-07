Em leilão de Neymar, Glória Maria compra encontro com Silvio Santos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na noite da última quinta-feira (19), Neymar promoveu em São Paulo a segunda edição do leilão beneficente do Instituto Neymar Jr. Num luxuoso hotel da capital paulista, o atacante do Paris Saint-Germain reuniu cerca de 700 endinheirados, muitos deles famosos, para arrecadar fundos para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade por meio do esporte.

Dentre os 27 lotes leiloados na noite, estavam experiências como acompanhar um dia de trabalho da Gisele Bündchen nos EUA, uma hospedagem de seis dias no mesmo hotel que Neymar passou o último reveillon em Noronha, viagens, uma participação numa novela do SBT e até um jantar com a atriz Larissa Manoela. No total, o evento angariou R$35 milhões.

O jantar com a atriz juvenil do SBT, que também inclui uma joia, foi arrematado por R$ 13 mil. As diárias na pousada de Noronha, incluindo uma foto com os proprietários Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, saiu por R$120 mil. Ewbank marcou presença no evento, arrematando um dia em Paris com Bruna Marquezine, incluindo assistir um jogo do PSG no camarote do Neymar e uma foto com o atacante. Tudo pela bagatela de R$125 mil.

Mas o lote mais enigmático da noite foi arrematado pela jornalista Glória Maria, da Globo. A apresentadora comprou um encontro com Silvio Santos, dono do SBT, por um valor não divulgado à imprensa. Glória também fará um tour pela emissora de Silvio acompanhada da filha dele, Patrícia Abravanel.

Confira abaixo outros lotes leiloados e seus respectivos valores:

Acompanhar um dia de trabalho de Gisele Bündchen, nos Estados Unidos: R$ 40 mil

Uma noite na Sapucaí, com fantasia de destaque no carro alegórico da Grande Rio, par de ingressos para domingo e segunda-feira de Carnaval no camarote da escola e foto com Juliana Paes: R$ 32 mil

Boné e camisa do Paris Saint-Germain, autografados por Neymar: R$ 58 mil

Embrião de gado que é bom reprodutor para fazendas: R$ 24 mil, arrematado pelo cantor Leonardo

Acompanhar a musa Sabrina Sato no Carnaval de 2019: R$ 26 mil

Assistir a um desfile da grife Dolce & Gabanna e uma bolsa Devotion: R$ 72 mil

Participação na novela 'As Aventuras de Poliana', do SBT: R$ 36 mil - arrematado por Tom Cavalcante, que dará o prêmio a uma de suas filhas

Camisas e bola da seleção brasileira autografados por Pelé e Neymar: R$ 110 mil

Viagem para Cancún: R$ 52 mil - arrematado pelo pai de Neymar