Em Londres, Victoria Beckham prova ser capaz de costurar uma moda sem afetações

Folhapress

LONDRES, REINO UNIDO (FOLHAPRESS) - Se alguém perguntasse para Victoria Beckham o que ela queria na virada deste século, quando ainda era conhecida como a "posh spice" do grupo Spice Girls, a resposta, qualquer que fosse, seria acompanhada de uma expressão forçada de poucos amigos, o carão no vocabulário pop.

Mas o que a ex-cantora quer hoje, o que ela realmente quer, é não parecer mais uma artista "wannabe", para citar os versos e a música-hino das Spice. A corruptela dos verbos "querer" e "ser" virou adjetivo de quem tenta ser o que não é, e acompanhou a carreira de Beckham como estilista.

No desfile de dez anos de sua grife homônima, apresentado na manhã deste domingo (16) na semana de moda de Londres, ela provou ser uma designer capaz de costurar uma moda sem afetações.

Deixou de lado o tempero dos anos 2000, cujas alças finas, as coxas à mostra e a silhueta marcada ela mantinha no início, para apostar em barras assimétricas, colos geométricos e contrastes de volume nas formas dos looks monocromáticos.

Havia também um híbrido do guarda-roupa masculino e feminino, impensável na composição de estilo de sua personagem do passado, explorado nas propostas de camisaria e nos blazers.

Calças justas abertas na barra foram combinadas a blusas finas de seda, do tipo lingerie, compondo a parte mais feminina da coleção, que ainda tem conjuntos de alfaiataria tingidos com cores vivas, alegres como a estilista nunca parecia estar enquanto soltava o playback nas performances musicais.

Na galeria de arte escolhida para esta apresentação de verão 2019, Victoria era só sorrisos e beijos para o marido, o jogador David Beckham, e os filhos que acompanharam tudo da primeira fila.

Os londrinos também reverenciaram a volta da designer à terra natal, após anos desfilando em Nova York.

Passantes acompanharam tudo no centro do consumo de luxo da capital inglesa, em um dos telões da Piccadilly Circus, acionado como um tributo da cidade à filha que ganhou clientela hollywoodiana e encheu de molho inglês as vitrines americanas.