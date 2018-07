Em luta contra o câncer, Ana Furtado volta ao "É de Casa" e se emociona

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ana Furtado está de volta ao "É de Casa". Em tratamento contra o câncer de mama, a apresentadora comemorou neste sábado (21) seu retorno ao programa.

"Bom dia para todo mundo. Como é bom estar de volta ao 'É de Casa'. É muito emocionante. Estou muito feliz de estar de volta", disse ela no estúdio da atração.

Ana Furtado estava de férias com a família na Europa. Nesta semana, ela já havia confirmado sua volta ao programa ao aparecer de máscara em uma reunião de trabalho.

Além do "É de Casa", a mulher do diretor Boninho vai comandar o "Encontro", após a atração ser apresentada por Patrícia Poeta, durante as férias de Fátima Bernardes.

Na quarta-feira, Ana publicou um texto emocionante sobre o câncer e garantiu que não está deixando se entregar.

"Viver ou Morrer? Eu decido diariamente por viver! Sem dúvida alguma. Embora o câncer coloque a realidade da morte diante de mim, eu não me abato. Não desisto! Não me entrego! E não a nego... afinal, ela é uma verdade da nossa natureza. A negação é debilitante e nos afasta da verdade das coisas, atrapalhando a nossa capacidade de reação. Reaja e decida-se por viver!!!!", disse ela.