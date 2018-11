Em luta contra o rebaixamento, Bahia defende 100% em clássicos contra o Vitória

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vitória e Bahia se enfrentam neste domingo, às 17h (de Brasília), no Barradão, em clássico que vale a luta contra o rebaixamento no Brasileiro. O time visitante, porém, defende uma marca em 2018. Venceu todos os confrontos com o maior rival na temporada.

Na luta contra a degola, a situação do Vitória é muito mais complicada. Com 34 pontos, o time rubro-negro precisa vencer e contar com um tropeço de Sport ou Ceará para deixar a zona de degola. A situação do Bahia é mais confortável. Com 40 pontos, uma vitória praticamente salva o time tricolor.

O Vitória se preparou com comando de João Burse, substituto do técnico Paulo Cezar Carpegiani. O treinador prefere não confirmar a equipe, para tentar dificultar ao máximo a vida do rival.

"É um jogo muito importante. Qualquer detalhe que eu passar aqui vai estar dando munição para o adversário" afirmou o treinador.

Nos treinos, o técnico testou formações ofensivas com Yago e Erick pela direita e Léo Ceará e André Lima centralizados.

No Bahia, o técnico Enderson Moreira se mostra pessimista quanto à presença do atacante Gilberto, que ainda sofre com uma lesão no joelho.

"Sinceramente, acho difícil o GIlberto jogar. Não gostaria de cravar, porque em se tratando de ser humano, somos surpreendidos constantemente", afirmou.

O goleiro Douglas é desfalque. Ele foi suspenso por dois jogos pela expulsão contra o Vasco.

VITÓRIA

Ronaldo; Jeferson, Ramon, Lucas Ribeiro e Benitez; Willian Farias, Arouca e Léo Gomes; Yago (Erick), Neilton e Léo Ceará (André Lima). T.: João Burse

BAHIA

Anderson; Nino Paraíba, Jackson, Lucas Fonseca e Léo; Gregore, Élber, Nílton, Ramires e Zé Rafael; Edigar Junio. T.: Enderson Moreira

Estádio: Barradão, em Salvador

Horário: 17h deste domingo

Juiz: Luiz Flavio de Oliveira (SP)