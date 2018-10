Em má fase, Botafogo encara poderio do Atlético-PR na Arena

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo encara o Atlético-PR neste sábado (27), às 21h, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. Além de não viver um bom momento na competição, o time carioca tem o desafio de enfrentar um dos anfitriões com melhor desempenho.

O Botafogo não sabe o que é vencer há quatro jogos e ainda vem de uma derrota para o Bahia em pleno Engenhão. Por causa disso, voltou a ficar em risco na tabela de classificação, ocupando o 13º lugar, com 35 pontos, antes do início da 31ª rodada.

Para a partida, o técnico Zé Ricardo não poderá contar com o centroavante Kieza, contundido, e com o atacante Rodrigo Pimpão, com uma virose. Eles serão substituídos, respectivamente, por Brenner e Luiz Fernando.

O Atlético-PR vive um momento bem superior, principalmente nas partidas da Arena da Baixada. Contando apenas o Brasileirão, o time rubro-negro ganhou as últimas nove vezes em que atuou em seu estádio, com 26 gols marcados e apenas dois sofridos.

Esse desempenho apareceu depois de Tiago Nunes assumir o comando em lugar de Fernando Diniz. Com isso, o Atlético-PR entrou na briga pela zona de classificação para a Libertadores, começando a rodada na oitava colocação, com 40 pontos, a seis do Atlético-MG, o último do G-6.

O único desfalque do Atlético-PR é o goleiro Santos, que está suspenso. Felipe Alves atuará em seu lugar. Na lateral direita, existe a dúvida entre Jonathan e Diego.

ATLÉTICO-PR

Felipe Alves; Jonathan (Diego), Paulo André (Thiago Heleno), Léo Pereira, Renan Lodi; Lucho, Wellington, Raphael Veiga; Nikão, Marcelo Cirino, Pablo. T.: Tiago Nunes

BOTAFOGO

Saulo; Marcinho, Carli, Igor Rabello, Gilson; Rodrigo Lindoso, Bochecha, Valencia (Jean); Erik, Luiz Fernando, Brenner. T.: Zé Ricardo

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba

Horário: 21h deste sábado

Juiz: Marcelo Aparecido de Souza (SP)