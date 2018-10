Em metrô, palmeirenses entoam canto homofóbico que cita Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vídeo que mostra um grupo de torcedores do Palmeiras entoando um grito homofóbico que cita o candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, gravadas na estação da Sé, linha 3-vermelha do metrô da capital paulista, no último domingo (30), após a vitória sobre o Cruzeiro pelo Brasileiro, eles provocam o São Paulo com um canto preconceituoso similar ao usado por aficionados do Atlético-MG no último dia 16.

"Ô, bicharada, toma cuidado, o Bolsonaro vai matar veado", cantou o grupo de torcedores, relacionando também o termo homofóbico constantemente usado para ofender são-paulinos.

Apesar de filmado no último fim de semana, o vídeo viralizou na quarta-feira (3), quando o Palmeiras enfrentou o Colo-Colo (CHI) pelas quartas de final da Copa Libertadores —o time de Luiz Felipe Scolari venceu por 2 a 0 e avançou para a fase semifinal.

Pelas redes sociais, muitos torcedores do Palmeiras se manifestaram repudiando o ato.

Torcedores do Atlético-MG entoaram cântico similar, também citando Bolsonaro, no último clássico contra o Cruzeiro no Mineirão. A atitude dos atleticanos fez o clube ser multado em R$ 5 mil pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

Consultado pela reportagem, o órgão afirmou que o Palmeiras não corre o risco de receber a mesma punição, já que o incidente ocorreu fora do estádio.

O Palmeiras foi procurado pela reportagem para comentar o ocorrido, mas ainda não se pronunciou sobre o comportamento destes torcedores.

Palmeiras e São Paulo entram em campo no sábado (6), véspera do primeiro turno da eleição presidencial, a partir das 18h (de Brasília), no Morumbi. Líder do Campeonato Brasileiro, o time alviverde soma 53 pontos, um a mais do que o arquirrival, na terceira colocação.