Em missa, Temer prega união e condena violência

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em missa no Rio de Janeiro, o presidente Michel Temer (MDB) pregou a necessidade de os brasileiros se unirem e condenou manifestações de violência motivadas pela política.

"No momento político-eleitoral é natural que haja divergência. O que não pode haver é violência", afirmou a jornalistas.

A missa, que durou pouco mais de uma hora, foi celebrada por dom Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro.

A ideia inicial era de que a cerimônia ocorresse aos pés do Cristo Redentor, mas, devido ao mau tempo, precisou ser improvisada no Centro de Visitantes das Paineiras, estrutura próxima ao Corcovado.

Temer chegou por volta das 18h30 e esteve acompanhado da mulher, Marcela, do ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, e do ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte.