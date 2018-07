Em Moscou, Lucas posta foto com Mick Jagger e fãs pedem torcida pela França

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na Rússia com o pai para a final da Copa do Mundo entre França e Croácia, neste domingo (15), Lucas Jagger mostrou um momento inusitado do passeio. Junto com o líder dos Rolling Stones, o filho de Luciana Gimenez mostrou os dois deixando o Kremlin, o parlamento russo, de onde disse terem sido expulsos. Os seguidores, no entanto, queriam saber mesmo é para quem seria a torcida de Mick Jagger, conhecido pela fama de "pé frio".

"Expulsos porque a guia não parava de falar", escreveu Lucas na legenda da foto. "Fala pro teu pai torcer pra França, viu?", provocou um seguidor. "Mick Jagger, por favor, torce pela França, nunca te pedi nada", pediu outro. "Espero que seu pai torça pela França", sugeriu mais um.

TRETA COM FILHO DE GALVÃO

Os comentários sobre a fama de Jagger já provocaram uma treta Lucas e o filho de Galvão Bueno, Luca, durante a Copa. Tudo começou após Galvão perguntar, durante a transmissão da partida entre França e Bélgica, para quem o roqueiro estaria torcendo.

"Casagrande é um herói. Galvão, não", provocou Lucas Jagger nos comentários de uma foto do narrador da Globo. Em seguida, Luca Bueno, filho de Galvão, reagiu. "Mick é herói. Lucas, não. Chill out, bro [Relaxa, mano]."

Lucas já havia demonstrado irritação com o comentário de Galvão em seu Instagram. "Não estamos torcendo pra ninguém, filho. Para de inventar", afirmou. Até mesmo a apresentadora Luciana Gimenez defendeu Mick Jagger. "Ô Galvão, o azarado é você, que deu azar para o Brasil!", postou ela