Em movimento discreto, presidente da Ambev pede reunião com Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP, BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A poucos dias da eleição, à medida que o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) ganhou vantagem nas pesquisas de intenção de voto, um novo movimento de empresários interessados em se aproximar do capitão reformado tomou corpo.

O caso mais recente nessa onda é o do presidente da Ambev, Bernardo Pinto Paiva, que em uma iniciativa discreta pediu para agendar um encontro com Bolsonaro, de acordo com pessoas próximas do candidato.

Procurada, a fabricante de bebidas confirmou a informação, mas não quis se manifestar sobre o assunto.

Segundo a assessoria de imprensa da Ambev, o executivo também procurou outros candidatos líderes de pesquisas, tanto na corrida para a Presidência quanto para os governos dos estados.

Dias antes, em uma ação mais explícita, o dono da locadora de veículos Localiza, Salim Mattar, passou a pregar voto útil em Bolsonaro na torcida de que a vitória aconteça já no primeiro turno. Mattar disse à reportagem na quarta-feira (3) que optou por unir forças contra o PT, apesar de ser um dos maiores entusiastas do partido Novo, que concorre à Presidência com João Amoêdo.

"Ambos [Amoêdo e Bolsonaro] farão governos disruptivos. Escolhas para ministério e a administração pública serão técnicas e não haverá toma lá dá cá. Ambos são conservadores nos valores da família e liberais na economia, apoiarão a Lava Jato, serão firmes no combate à criminalidade e favoráveis ao direito do cidadão adquirir e portar armas", explicou Mattar.

Outro passo importante do empresariado rumo a Bolsonaro nesta semana veio de dentro do partido de Amoêdo. Romeu Zema, sócio do Grupo Zema que concorre pelo Novo ao governo de Minas e é um dos mais fortes candidatos da sigla, provocou desgosto em sua agremiação ao pedir votos para Bolsonaro em pleno debate da Globo na terça-feira (2).

Também na terça, o setor do agronegócio impulsionou o movimento de aproximação que se arrastava há meses e oficializou a declaração de apoio por meio da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), braço congressual do setor.

Outro tradicional representante do empresariado, Paulo Skaf, que se licenciou da presidência da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) para concorrer ao governo de São Paulo pelo MDB também declarou apoio ao presidenciável do partido concorrente. Ele argumentou que a vitória no primeiro turno seria "bom para o Brasil" porque evitaria o risco de o capitão reformado ser derrotado pelo PT num eventual segundo turno devido ao alto índice de rejeição.

A guinada pró-Bolsonaro é sempre justificada por um pragmatismo anti-petista, que prefere a vitória do capitão reformado -um candidato que não era sua primeira opção- a ter a esquerda novamente no comando do país.

Desde o início da campanha, o mercado vem reagindo positivamente, com alta da Bolsa e queda do dólar, a cada divulgação de pesquisas eleitorais que trazem resultados vantajosos ao candidato do PSL. O conselheiro econômico do presidenciável, Paulo Guedes, é visto como garantia de um governo guiado pela ideologia liberal e comprometido com as contas públicas, em contraposição ao PT, que representa um risco a conquistas do governo Michel Temer como o teto dos gastos e a reforma trabalhista, na visão do empresariado.

Outros empresários já haviam abraçado a candidatura de Bolsonaro em uma onda anterior. Foi o caso de Meyer Nigri, dono da construtora Tecnisa, e Sebastião Bonfim, da Centauro. Um dos maiores entusiastas, o catarinense Luciano Hang, dono das lojas Havan, chegou a ser multado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por ter feito propaganda eleitoral irregular e ficou proibido pela Justiça do Trabalho de realizar atos direcionados a seus funcionários após sugerir aos subordinados que fechará lojas caso Bolsonaro não vença as eleições.

Nomes de peso como Abilio Diniz (Península) e Rubens Ometto (Cosan) também participaram de encontros com o candidato há alguns meses.