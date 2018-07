Em noite de 0x0 na Série B, Avaí empata em casa com Atlético-GO

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Avaí e Atlético-GO empataram sem gols, nesta terça-feira, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida era um confronto direto pela zona de acesso à elite.

Com o resultado no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), o Avaí se mantém no G-4, ocupando o quarto lugar, com 26 pontos. O Atlético-GO tem o mesmo número, na quinta colocação, mas com saldo de gols inferior.

Isso não significa, porém, que o Avaí terminará a rodada no G-4. A Ponte Preta, que atualmente ocupa o sexto lugar com 24 pontos, pode subir para a terceira posição, caso vença o Boa Esporte no sábado.

Na próxima rodada, o Avaí, que só ganhou uma vez nas últimas cinco rodadas, enfrentará o líder Fortaleza, no Castelão, no dia 24. Já o Atlético-GO, que vinha de quatro vitórias seguidas, recebe o vice-líder CSA no dia 23.

Em outro empate sem gols desta terça, o Vila Nova tropeçou no estádo Serra Dourada diante do Brasil-RS. Com isso, o time goiano perdeu chance de assumir a vice-liderança. A equipe ficou em terceiro lugar, com 27 pontos, enquanto os gaúchos se mantêm na zona de rebaixamento, com 15.

Sem vencer há quatro rodadas, o Brasil-RS recebe o Boa Esporte na próxima rodada, no dia 24. O Vila Nova, que está invicto há oito partidas, tenta a reabilitação contra o Figueirense, fora de casa, no dia 24.

Em jogo atrasado da 14ª rodada, o Sampaio Corrêa ficou no 0 a 0 com o Juventude, em São Luís (MA). Com isso, o time maranhense segue na zona de rebaixamento, com 16 pontos. Os gaúchos têm dois pontos a mais, ocupando o 13º lugar.

Sem ganhar há cinco partidas, o Sampaio Corrêa volta a jogar na sexta-feira (20), pela 16ª rodada, contra o Goiás em casa. O Juventude, que também atravessa má fase e não venceu nenhum dos últimos cinco jogos, recebe o CRB no sábado (21).