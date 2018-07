Em noite de Ricardo Bueno, São Bento empata com o Coritiba

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em noite inspirada, o atacante Ricardo Bueno marcou dois gols e empatou o jogo contra o Coritiba, em 2 a 2, neste sábado (21). A partida da 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro aconteceu no estádio Couto Pereira.

O Coritiba saiu vaiado por sua torcida após o empate com o São Bento, já que o time havia marcado 2 gols durante o primeiro tempo e deixou o São Bento empatar.

Ricardo Bueno foi o nome da partida após marcar o primeiro gol aos 35min do primeiro tempo e levar o São Bento ao empate aos 38min do segundo tempo.

O resultado da partida deixou o São Bento com 18 pontos e na 14ª colocação da tabela. Em situação melhor, o Coritiba, com 24, está na nona posição.

Na próxima rodada da Série B, o Coritiba enfrenta o Goiás. O São Bento tem pela frente o Sampaio Corrêa.

No outro jogo da noite pela série B, o Juventude venceu o CRB, por 1 a 0, e quebrou o jejum no campeonato.

O time gaúcho vem de dois empates e não vencia um jogo há cinco rodadas.

O Juventude, com 21 pontos, e na 12ª colocação, está a uma posição acima do CRB da tabela, com 18 pontos.

Na próxima terça-feira (24), o Juventude volta a campo contra a Ponte Preta. O CRB, também no mesmo dia, recebe o Criciúma.