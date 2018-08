Em nota, Thereza Collor lamenta aliança de Alckmin com ex-cunhado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Candidata à Câmara dos Deputados por São Paulo, a tucana Thereza Collor lamentou, em nota divulgada nesta terça-feira (7), a aliança do candidato à Presidência do PSDB, Geraldo Alckmin, com seu ex-cunhado e ex-presidente, Fernando Collor de Mello (PTC).

Collor é candidato a governador de Alagoas em coalizão com o PC do B.

"É muito triste para mim, que cortei da própria carne para combater esquemas nefastos para o Brasil, ver meu próprio partido, ao qual estou filiada há 20 anos, se aliar regionalmente à esta candidatura ao governo de Alagoas", diz ela.

Na nota, Thereza diz ainda que jamais apoiará Collor, mas não constrangerá Alckmin.

"Infelizmente, com as regras partidárias brasileiras, o PSDB precisou atender à necessidade de uma coligação eleitoral em nome de um projeto político nacional. Não apoiarei Fernando Collor jamais. Compreendo a posição delicada de meu candidato a presidente, Geraldo Alckmin, e não o constrangerei."