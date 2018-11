Em Nova York, eleitores demoram até uma hora e trinta minutos para votar

Folhapress

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - No colégio nova-iorquino Julia Richman Education Complex, uma fila de uma hora e meia e que vira o quarteirão aguarda os eleitores brasileiros que residem em Nova York, Nova Jérsei e Filadélfia.

A empresária Shislene Maria Freire, 51, disse ter passado esse tempo na fila. Quando descobriu sua seção e tentou votar, foi impedida, por não ter um documento brasileiro com foto, uma das exigências para quem vai votar.

"Eu moro aqui há quase 21 anos, troquei meu título para cá, para ser mais fácil para mim. Preciso de um documento com foto. Onde moro? Nos Estados Unidos. Eu tenho minha identidade de Nova York", disse. "Eles sabem que brasileiros não vão votar no PT e ficam fazendo essa palhaçada com a gente."

"Nunca teve esse problema. Da última vez, trouxe meu passaporte. Só vim com minha carteira de motorista daqui e meu título. Está muito bagunçado", afirmou Shislene.

Neste ano, o número de seções em Nova York diminuiu de 65 para 32 -o motivo teria sido corte de custos pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Por isso, os eleitores que chegam precisam procurar a nova seção em que votam.

Além disso, o comparecimento está maior que em 2014, segundo fonte que não quis ser identificada e que atua na organização do processo em Nova York. Na avaliação dele, a votação está problemática.

O número de inscritos para votar é de 23.124, mas o comparecimento costuma girar em torno de 40%.