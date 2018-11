Em novo aceno ao Nordeste, Bolsonaro promete concluir transposição do São Francisco

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) prometeu concluir as obras da transposição do rio São Francisco, em um novo aceno ao eleitorado do Nordeste.

Em um vídeo gravado neste domingo (14) ao lado de Capitão Wagner (Pros), deputado federal eleito pelo Ceará, Bolsonaro destacou a importância da obra, iniciada no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lila da Silva (PT).

"No governo, caso nós cheguemos lá, minha ideia é não fazer nenhuma obra nova. Vamos concluir as antigas. E essa [a transposição] a gente nem discute a sua importância. É vital para vocês do Nordeste que essa obra seja concluída".