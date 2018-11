Em novo filme, Pikachu fala frases completas, bebe café e resolve crimes

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Warner Bros. divulgou o primeiro trailer do live-action "Detetive Pikachu" nesta segunda-feira (12). O filme, que deve estrear no Brasil em 9 de maio de 2019, conta as histórias investigativas do Pokémon Pikachu.

Na trama, Pikachu fala (na voz de Ryan Reynolds), toma café e veste o chapéu similar ao do Sherlock Holmes, uma vez que o filme é baseado em um jogo homônimo da saga para Nintendo 3DS, e não no desenho da TV.

O protagonista do longa, o humano Tim, é um jovem que queria ser treinador Pokémon quando criança, mas que, agora adulto, resolve crimes ao lado de Pikachu. Outros Pokémon famosos do desenho também aparecem no filme, como Bulbasaur, Charmander e Jigglypuff.

Além do vídeo, a Warner liberou o primeiro cartaz do filme, mostrando Pikachu em uma rua chuvosa, com alguns letreiros.

Rob Letterman, diretor de "Goosebumps: Monstros e Arrepios" e "As Viagens de Gulliver", é o responsável pela adaptação do jogo para a tela. Nicole Perlman, de "Guardiões da Galáxia", e Alex Hirsch, de "Gravity Falls", ficam no roteiro.