Em novo Vídeo Show, Felipe Titto curte vida de repórter

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vídeo Show volta ao ar na próxima segunda (16) repaginado: novo formato, outros apresentadores e quadros inéditos. Uma das novidades é a participação de Felipe Titto, 31, que esteve no ar na novela "O Outro Lado do Paraíso", como um dos repórteres.

Essa não será a primeira vez do ator na função. Titto já participou do programa como repórter convidado e fez reportagem e entrevistas avulsas nas últimas temporadas. "Eu já tinha uma relação com a produção do programa. Gosto muito deles, é uma turma muito legal, megadespojada", disse ele.

Sua função no novo formato será uma surpresa para o público. "Vamos passear por diferentes áreas do programa", antecipa ele, que já apresentou o reality Are You The One e o programa Rídiculos, ambos na MTV.

"Essa é a parte legal: viver o outro lado e poder entrevistar os meus colegas. Com isso, eu vou ver como eu me saía também, por um outro ponto de vista", disse.

Ainda com a experiência anterior, Titto diz estar ansioso para começar as gravações Vídeo Show. "O fato de você não estar ali blindado com a capa do personagem, é uma grande diferença", disse, acrescentando que a maior semelhança entre as funções é conquistar o público.

Para ele, a oportunidade na TV aberta possibilita que as pessoas o reconheçam mais como apresentador -uma de suas ocupações preferidas frente às câmeras. "Já estava nos meus planos e eu fiquei de cara [com o convite]. Pensei: 'Caramba, como Deus é incrível!'"

Por hora, os planos incluem certo distanciamento da carreira de ator, que demanda muito tempo para gravações e tornaria tudo mais difícil de conciliar. Para o futuro, seu sonho é ter um projeto para chamar de seu. "Tenho um programa escrito por mim, com quadros e tudo mais. Tenho a pretensão de colocar na TV um dia".

Além de Felipe Titto, a ex-BBB Ana Clara também entra para a equipe do programa como repórter, ao lado da veterana Marcela Monteiro. Já o comando do Vídeo Show, que era de Otaviano Costa, passará a ser revezado por Sophia Abrahã, Vivian Amorim e Fernanda Keulla.