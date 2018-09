Em novo videoclipe, Childish Gambino transforma Beyoncé e Kanye West em cartoons

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Donald Glover, 34, ataca novamente. Com o pseudônimo de Childish Gambino que ele usa em sua carreira musical, o artista lançou mais um videoclipe repleto de referências. Beyoncé, Nick Minaj, Kanye West e outros artistas viraram personagens de cartoon em vídeo que faz críticas à política e homenagens a artistas mortos. Em três dias, já são quase 7 milhões de visualizações.

Em uma das imagens deste novo videoclipe, o rapper Kanye West chora abraçado à ex-primeira dama americana Michelle Obama, usando um boné com a frase "Faça a América grande novamente", slogan do presidente Donald Trump.

Já Beyoncé aparece com uma camiseta em homenagem ao rapper Fredo Santana, que morreu aos 27 anos, em janeiro, tentando vencer o vício em drogas. Whitney Houston (1963-2012) e Michael Jackson também são lembrados (1958-2009).

Gambino chamou atenção com o vídeo "This Is America", que atingiu 100 milhões de visualizações com críticas ao racismo e à violência que ganharam diversas interpretações na internet.

ATOR, PRODUTOR, COMEDIANTE E MAIS

Sob o nome de Childish Gambino, o ator Donald Glover vem ganhando atenção por seu trabalho musical. Como ator, produtor, diretor e comediante, ele já reúne glórias. Glover venceu o Globo de Ouro de melhor série de TV por "Atlanta", que ele escreveu, produziu e atuou. A produção, que está disponível na Netflix, levou muitos outros prêmios ao redor do mundo e faz um retrato diferente sobre o racismo e as diferenças sociais nos Estados Unidos.

O artista começou como roteirista e ator da série de humor "30 Rock", integrou o elenco de outro sucesso, "The Community" e esteve no elenco de "Han Solo: Uma História Star Wars".