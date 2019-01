Em operação na BR-277, polícia encontra 12 caminhões irregulares em uma manhã

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Doze documentos de caminhões irregulares foram retidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta manhã de quinta-feira (31), no km 59 da BR-277, em São José dos Pinhais. Esse foi o resultado da quarta fiscalização deste ano que aconteceu em parceria com a concessionária Ecovia, uma empresa do grupo EcoRodovias.

Nas três primeiras, realizadas nas primeiras semanas de janeiro, 58 caminhões foram vistoriados pela PRF, que efetuou 40 notificações, além de 8 apreensões. Até o final da atual temporada, a PRF e a Ecovia ainda deverão realizar outras três ações de fiscalização.

Durante essas ações, a PRF para e aborda os veículos por amostragem. A fiscalização dos documentos do veículo e do condutor é feita pelos policiais, enquanto mecânicos contratados pela concessionária verificam os itens de segurança e as condições mecânicas dos caminhões, especialmente os freios, embreagem, pneus e outros itens.

“A manutenção dos veículos é primordial e de extrema importância para garantir a segurança dos condutores e de todos os demais motoristas e passageiros que trafegam na rodovia. Infelizmente, o que vemos nessas operações ainda é uma falta de cuidado grande por parte de alguns motoristas. A manutenção veicular não é um gasto desnecessário, mas um investimento em vidas”, destaca Marcelo Belão, gerente de Atendimento ao Usuário da Ecovia.

