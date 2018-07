Em Paraty, Revista Quatro Cinco Um promove minimaratona de Philip Roth

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em homenagem ao escritor morto em maio, revista promove debates sobre a vida do autor americano Philip Roth, morto em maio deste ano aos 85 anos.

Nesta quinta (26), acontece uma mesa chama 'Avessos da Vida' com o autor Colson Whitehead, convidado da programação principal da Flip, que foi entrevistado por Fernanda Diamant, editora da Quatro Cinco Um,

Na conversa foi abordado as suas lições de escrita, as representações literárias do conflito racial na América e o caldeirão cultural norte-americano, que ao mesmo tempo junta e divide negros, judeus, latinos, anglo-saxões, asiáticos e outros povos.

Confira a programação desta sexta-feira (27) e sábado (28):

Sexta-feira (27)

Complô contra a América - 15h

Na sexta-feira (27), a historiadora Lilia Moritz Schwarcz, com a repórter especial da Folha Patrícia Campos Mello e o editor-executivo da Folha Sérgio Dávila, discutirão as profecias políticas presentes na obra de Roth. Por exemplo, o escândalo sexual em torno de Bill Clinton, que inspirou "A Marca humana"? A mediação será de Paulo Werneck, editor da Quatro Cinco Um.

Sábado (28) - 15h

Portnoy sem Complexo

No sábado (28), o mais popular romance de Philip Roth, "Complexo de Portnoy" inspira um debate sobre sexo, psicanálise e humor na literatura, em especial na obra de Roth. Os debatedores são a escritora e crítica Noemi Jaffe, o escritor e editor Tiago Ferro e a psicanalista Luciana Saddi, com mediação de Fernanda Diamant, editora da Quatro Cinco Um.