Em Porto Alegre, Álvez passa por exames e aguarda anúncio do Inter

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Jonatan Álvez chegou a Porto Alegre na madrugada de sexta-feira (13). Em seguida, realizou os primeiros exames médicos em um hospital de Porto Alegre. Neste sábado, cumpre os últimos protocolos e aguarda o anúncio pelo Internacional.

O acordo está fechado. O jogador chega ao Colorado por empréstimo de uma temporada. Não há valores envolvidos com o Junior de Barranquilla, o time gaúcho assume apenas o salário do jogador.

Com 31 anos, 'El Loco' foi recebido por dezenas de torcedores do Internacional, mesmo durante a madrugada, na sexta. Os aficionados entoaram os cânticos do clube e 'pararam' o saguão do aeroporto Salgado Filho.

Durante o dia, ainda na sexta, esteve no hospital Mãe de Deus realizando os primeiros exames. Ainda cumpre alguns protocolos para ser oficializado, algo que não irá ultrapassar o início da semana.

Jonatan não deve ter condições de jogo para a partida de quinta-feira contra o Atlético-PR no retorno das competições oficias. Mesmo que sua documentação seja regularizada, ele precisa participar dos primeiros treinamentos com o novo time.

Em forma, ele vem de intertemporada realizada com seu time na Colombia. Esteve em campo no início do mês em amistoso e manteve-se em forma. Conseguindo melhor entrosamento, não terá qualquer empecilho para entrar em campo o quanto antes.

Ainda mais pela ausência de Leandro Damião, que se recupera de um problema na região do pescoço. O comando de ataque está vago e William Pottker atua improvisado atualmente.