Em preparação para nova turnê, Maiara e Maraisa deixam fãs no 'controle' de shows

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ansiedade, expectativa e até um pouquinho de medo fazem parte do lançamento de um álbum. Maiara e Maraisa estão nesse processo desde que começaram a lançar as novas músicas, em dezembro de 2018, e já acrescentaram a surpresa nessa listinha, uma vez que todas as apostas da dupla para hit acabam mudando.

"A gente seleciona algumas músicas e acha que o povo vai saber, mas, quando chega lá [no show], não era nada que a gente estava imaginando", brincam elas, que, embora ainda estejam preparando a turnê do novo DVD, já atendem aos pedidos dos fãs pelas músicas recém-lançadas durante as apresentações.

"A gente chega no show e eles começam a pedir as novas músicas, apesar de a gente não ter lançado tudo ainda. Começa aquela pressão na frente do palco: 'canta tal música'. E a gente está lá para agradar, então acaba cedendo. Nossos shows estão chegando a duas horas. Nosso show está uma bagunça hoje".

A nova turnê, que incluirá oficialmente as canções inéditas, está em processo de produção e deverá ser iniciada em março. Por enquanto, a dupla pretende deixar os fãs no controle de suas apresentações. O método já mostrou às irmãs que cada região está abraçando o repertório de uma maneira diferente, elegendo hits diferentes.

No Pará e em Curitiba, por exemplo, o povo já elegeu "Traí sim" como a preferida, enquanto em Porto Alegre, as mais pedidas são "Nem Tchum" e "Separada". As duas contam que um contratante chegou a alertá-las, após um show, de que elas estavam trabalhando a música errada para a sua região.

"A gente vai ter um problema bom aí, saber divulgar todas as músicas da melhor forma possível. O Brasil é grande demais, a gente pode aproveitar bastante isso", afirmam elas.

As últimas cinco músicas do DVD "Reflexo" serão liberadas nas plataformas digitais no dia 30 de janeiro. Já nesta quinta-feira (24), elas lançam o clipe de "Jogo é Jogo".

QG DESMONTADO

Com o novo trabalho concluído, Maiara e Maraisa desmontaram, no final do ano passado, o quartel-general que mantinha desde junho em Alphaville, na Grande SP. Foram seis meses morando juntas novamente, a cerca de dois quilômetros do estúdio, e aproveitando a vida noturna de São Paulo.

Além do projeto finalizado, as duas voltaram agora para a capital goianiense com uma certeza: são mais felizes dividindo o mesmo teto. "Voltamos a morar juntas. Como parar de morar com a Maiara? Eu fico rindo o dia inteiro com ela, mas sem ela eu fico depressiva", afirma Maraisa em meio a gargalhadas.

Agora, as duas se concentram em divulgar as novas músicas e estruturar o novo show, previsto para março. "A gente já está na parte de produção. O palco está pronto, cheio de espelhos, mas estamos trabalhando na parte musical, fazendo roteiro do show, tudo com calma", afirmam as duas, que levaram dois anos preparando o DVD.