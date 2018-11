Em programa eleitoral, França diz que rivais são 'farinha do mesmo saco'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na reta final da campanha eleitoral antes do primeiro turno, o governador de São Paulo e candidato à reeleição Márcio França (PSB) usou o programa de rádio desta segunda-feira (1º) pra dizer que seus rivais, João Doria (PSDB) e Paulo Skaf (MDB), são farinha do mesmo saco.

"É mandioca e macaxeira", diz França, que se coloca como a única possibilidade de renovação do governo do estado.

A mesma linha de fala é usada pelo candidato do PT, Luiz Marinho, que também inclui França no pacote de nomes da velha política. Segundo ele, o pessebista está do mesmo lado que Doria e Skaf.

Doria, por sua vez, voltou a bater em Márcio França, colocando o candidato como aquele em que o eleitor não deve votar. A campanha do tucano fez uma versão da música Bella Ciao, hino da resistência italiana contra o nazifascimo na 2ª Guerra Mundial, para pedir votos. "É João Doria, o resto é tchau, tchau, tchau", diz a letra.

O tucano também foi alvo de ataques indiretos de Paulo Skaf, que pede ao eleitor não votar em quem não cumpre seus compromissos.