Em programa gravado no interior, Ratinho Jr chora ao lembrar da infância

Redação Bem Paraná com assessoria

Na reta final da campanha eleitoral, o candidato Ratinho Junior (PSD) gravou o programa em sua cidade natal, Jandaia do Sul, no norte do Paraná a 393 quilômetros de Curitiba. Ratinho, no programa que foi ao ar nesta sexta-feira, 21, conta a sua história e chora ( com direito a close fechada na gota) ao lembrar da infância. Confira: