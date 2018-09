Em queda nas pesquisas, Marina Silva faz agenda controlada com militância no DF

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em queda nas pesquisas, a candidata da Rede ao Planalto, Marina Silva, apostou em agenda em ambiente controlado no Distrito Federal nesta quinta-feira (13).

A candidata foi recebida por dezenas de militantes do partido e voluntários para uma caminhada no centro de Brasília, em frente à sede da Rede.

Com uma mudança de estratégia nas últimas semanas, a candidata tem tentado sair às ruas e fugir do eixo Rio-São Paulo. No entanto, nesta quinta, conversou pouco com possíveis eleitores.

A pesquisa Datafolha divulgada nesta semana mostrou queda da presidenciável, de 16% para 11% de intenção de votos.

Apesar de estar próxima à Rodoviária do Plano Piloto, um dos principais polos de concentração de pessoas no final da tarde na cidade, a candidata apenas passeou rapidamente pelo calçadão de um centro comercial, cercada por candidatos e militantes da Rede.

Antes, Marina havia participado de entrevista a uma TV evangélica. Depois, saiu para gravação de programas com os candidatos do DF.

A ex-senadora vem repetindo que as pesquisas são "um retrato do momento". A campanha também martela que os participantes do segundo turno só se definirão no último minuto —embora avalie que Jair Bolsonaro (PSL), já deve ter uma vaga garantida após ter sofrido um atentado a faca.